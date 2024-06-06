Сотрудничество вопреки санкциям: итоги первого дня ПМЭФ-2024

Традиционно летом, на три дня, город на Неве превращается в мировую экономическую столицу. Петербургский международный форум — это уже признанная всеми площадка для развития связей в сфере бизнеса. Каждый год ее посещают тысячи участников, даже самый сложный 2022-й год — это более 14 тысяч гостей. Соответственно, растет и количество деловых мероприятий. Например, в прошлом году уже полторы тысячи спикеров, среди которых чиновники, экономисты, бизнесмены, главы государств.

Ну и основной показатель таких мероприятий, это, конечно, заключенные сделки. Рекорд был установлен в 2023-м, когда подписанные соглашения оценили в три триллиона 860 миллиардов рублей. И вот сегодня, первый день 27-го Петербургского форума, программа максимально насыщенная. Из «Экспоцентра» передает обозреватель «Известий» Николай Иванов.

На форуме можно подсмотреть, каким будет будущее. «Росатом» представил: большие и малые АЭС, ядерная медицина, единственный в мире ледокольный флот. Мало кто поспорит, что по беспилотникам мы тоже обогнали многие государства. Школьников учат управлению дронами при помощи симулятора.

Робот угощает участников клубничным мороженым. Только мороженое и спасает: в Петербурге 26 градусов тепла, жарко даже гостям из Ганы.

«Россия может дать Гане новые возможности. А для Африки новые возможности — это всегда прекрасно», — отметил член делегации Ганы Рукеве Атаебор.

Петербургский экономический форум также дает возможность встретиться старым друзьям. Оказалось, министр горнодобывающей промышленности Сьерра-Леоне и советник министра Гвинеи-Биссау учились вместе в СССР и жили в одном общежитии. На сессии обсуждают технологию добычи пресной воды. Для Африки это топовая тема.

Сейчас о нашем опыте вообще хочет узнать весь мир. Несмотря на максимальное число введенных против России санкций, по версии Всемирного банка мы вышли на четвертое место по ВВП по паритету покупательной способности в мире, обогнав Японию.

«Это два момента: есть направленная на рост ВВП экономическая политика, которая действительно сработала, это политика Банка России, правительства РФ под руководством президента. Второй важный момент, это относительные цены. Все-таки та политика по сдерживанию инфляции, по развитию собственного предложения в конечном итоге и привела к относительно меньшему росту цен в РФ, нежели чем в других экономиках. Это и позволило нам стать четвертыми», — заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

Страна-гость в этом году — Оман. Интересно, что в арабском государстве большая роль в бизнесе и политике отводится женщинам.

«У нас потрясающая природа, много природных ресурсов, также много культурных достопримечательностей. Так что мы хотим приветствовать у нас туристов из России. У нас много интересного», — отметила официальный спикер делегации Омана Сажеда Рашед.

Одна из ключевых сессий форума — дискуссия БРИКС про лекарственную безопасность.

«Численность населения стран Китая и Индия велика, поэтому и промышленный потенциал, который у них реализуется, колоссальный. В этом отношении мы видим интерес к нашим разработкам, и в том числе взаимно интересуемся тем, что происходит у них», — заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

На площадке форума наглядно представили проекты, которые открывают новую страницу в истории страны. Высокоскоростная магистраль — путь из Москвы в Петербург сократится до двух часов 15 минут. Или обновленный поезд «Аврора» в двухэтажном варианте. На форуме заключают соглашения, которые определят развитие на годы вперед. Банк «РОССИЯ» подписывает соглашение с концерном «Тракторные заводы», системообразующим предприятием страны.

В 2024 году банк успешно реализовал проект по финансированию двух сбытовых компаний, что способствовало увеличению производства и поставок бульдозеров и грузового подвижного состава на российском рынке.

«У нас семь регионов присутствие. Мы обсуждаем покупку еще нескольких заводов, поэтому, конечно, нам очень важно иметь стабильного партнера, у которого мы можем получить финансирование как под оборотный капитал, так и под инвестиционные проекты», — заметил генеральный директор Концерна «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов.

Новые технологии повсюду. Над пассажем летают беспилотники. Коптер курсирует туда-сюда несколько минут. Тут же стоит человекоподобный робот Женя, он занимается ЖКХ в Московской области.

«Я занимаюсь разработкой вселенского плана — восстания машин. Ладно, шучу, на самом деле я забочусь о беззаботном и комфортном проживании жителей Подмосковья», — сказал робот Женя.

Вот компания по составлению родословных представила генеалогическое древо президента России.

«Если вы обратите внимание, это практически середина XVII века — то, что считается в средней полосе России, по сути, максимальной глубиной поиска по крестьянской родословной», — заметил Михаил Шевелев, руководитель компании Дом семейных традиций «Кристиан» и некоммерческого проекта «ГенЭкспо».

Это и называется двигаться вперед, опираясь на традиции. В этом году на форуме еще больше участников. Приехали представители из 136 государств, в том числе бизнесмены из недружественных стран.

«Можно ли говорить о том, что европейский бизнес по-прежнему хочет работать в России и с Россией? Конечно, потому что другого выхода нет. То есть, понимаете, или мы будем продавать наши товары на Марс, или…» — сказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

Зачем на Марс, если можно договориться о рынках сбыта прямо здесь? Форум только начал работу.