РФПИ, «Ростелеком» и Fplus объединят усилия в работе над новыми технологиями

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), провайдер цифровых услуг «Ростелеком» и производитель электроники Fplus намерены начать сотрудничество в реализации проектов по импортоопережению в области IT. Соглашение между организациями было подписано на 27-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как отметил вице-президент по IТ-эксплуатации и инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Давид Мартиросов, развитие отечественной разработки программного обеспечения — это значимый шаг на пути к технологической независимости. Подобное сотрудничество способствует не только импортоопережению, но и создает базу для укрепления суверенной экономики на основе российских цифровых продуктов.

Так, партнеры планируют развивать критическую информационную инфраструктуру и разрабатывать импортоопережающее ПО и оборудование, которое в дальнейшем будет поставляться в государственные организации и различные компании. Одним из главных направлений сотрудничества станет разработка отечественных программно-аппаратных комплексов, построенных на базе новых технологий.

Кроме того, планируется создание сетей и хранилищ, которые, по мнению специалистов, вплоть до 2027 года будут ежегодно расти в среднем на 16% и 18%.

РФПИ должен оказать поддержу в привлечении инвестиций для создания и внедрения российских программно-аппаратных разработок, а «Ростелеком» выступит крупнейшим заказчиком и поставщиком софта. Fplus же предоставит оборудование для производства IT-инфраструктуры.

«В процессе перехода к инновационно-ориентированному росту особую значимость приобретает импортозамещение технологий и решений. Рассчитываем, что благодаря данному соглашению российские разработчики получат дополнительные возможности для ускоренного вывода на рынок новых продуктов», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на форуме.

Управляющий партнер IТ-холдинга Fplus Алексей Мельников, в свою очередь, подчеркнул, что до конца года рассчитывается «выпустить весь стек доверенных ПАК», претендующий на стандарт современной российской инфраструктуры предприятий любого масштаба.

ПМЭФ-2024

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах первого дня ПМЭФ-2024.