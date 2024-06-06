Банк «РОССИЯ» и производитель ноутбуков «Позитрон» договорились о сотрудничестве

Соглашение было достигнуто на полях ПМЭФ в Петербурге.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Акционерный Банк (АБ) «РОССИЯ» и Ленинградское научно-производственное объединение (ЛНПО) «Позитрон» договорились о сотрудничестве. Соглашение подписали зампредседателя правления банка Александр Шаленков и гендиректор «Позитрона» Анна Шумилина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Пресс-служба кредитной организации уточнила, что соглашение, к которому пришли стороны, предусматривает финансирование проектов в сфере производства ноутбуков на сумму не менее десяти миллиардов рублей в период с 2024-го по 2026 год.
Северная столица принимает XXVII Петербургский международный экономический форум. Традиционно он проходит в Экспофоруме. В масштабном мероприятии участвуют более 17 тысяч представителей из 136 государств. Главная тема 2024 года — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». На полях форума обсуждаются, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
Событие проходит под патронажем и при участии президента РФ Владимира Путина с 2006 года. 7 июня он выступит на пленарном заседании.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих частных индийских фармацевтических корпораций Cadila Pharmaceuticals договорились о строительстве инновационного фармацевтического комплекса и завода инъекционных препаратов на территории нашей страны.
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