Банк «РОССИЯ» и производитель ноутбуков «Позитрон» договорились о сотрудничестве

Акционерный Банк (АБ) «РОССИЯ» и Ленинградское научно-производственное объединение (ЛНПО) «Позитрон» договорились о сотрудничестве. Соглашение подписали зампредседателя правления банка Александр Шаленков и гендиректор «Позитрона» Анна Шумилина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Пресс-служба кредитной организации уточнила, что соглашение, к которому пришли стороны, предусматривает финансирование проектов в сфере производства ноутбуков на сумму не менее десяти миллиардов рублей в период с 2024-го по 2026 год.

Северная столица принимает XXVII Петербургский международный экономический форум. Традиционно он проходит в Экспофоруме. В масштабном мероприятии участвуют более 17 тысяч представителей из 136 государств. Главная тема 2024 года — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». На полях форума обсуждаются, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Событие проходит под патронажем и при участии президента РФ Владимира Путина с 2006 года. 7 июня он выступит на пленарном заседании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих частных индийских фармацевтических корпораций Cadila Pharmaceuticals договорились о строительстве инновационного фармацевтического комплекса и завода инъекционных препаратов на территории нашей страны.