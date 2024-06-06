Банк «РОССИЯ» и Сбер упростят россиянам процесс оплаты счетов за газ

Акционерный Банк (АБ) «Россия» и Сбер упростят для граждан процесс оплаты счетов за природный газ. Документ о сотрудничестве был подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Согласно документу, в котором расписались председатель правления банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и зампредправления Сбера Анатолий Попов, сотрудничество будет направлено на глубокую интеграцию информационных систем для приема оплаты услуг ЖКХ в рамках Единого платежного документа (ЕПД). Россияне смогут оплачивать квитанции в любых отделениях Сбера, через приложение, а также с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн».

Банк «Россия», являющийся партнером «Газпром межрегионгаза», ежемесячно формирует около 27 миллионов электронных квитанций. По словам Татьяны Полинко, организация постоянно совершенствует платежные инструменты.

«Они смогут передавать показания газовых счетчиков и платить за услуги поставщиков газа прямо в мобильном приложении Сбера или другим привычным для себя способом», — отметила она.

Полинко также подчеркнула, что нововведение поможет россиянам сэкономить время и сократить усилия при оплате счетов.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

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