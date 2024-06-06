Банк «РОССИЯ» и АвтоВАЗ договорились о сотрудничестве

Соглашение было достигнуто на полях ПМЭФ-2024.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Акционерный Банк (АБ) «РОССИЯ» и АвтоВАЗ заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Свои подписи в соглашении поставили председатель совета директоров банка Михаил Клишин и президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере финансирования проектов и инвестиционных программ автомобилестроительной компании.
Михаил Клишин отметил, что банк располагает всеми необходимыми для этого ресурсами. Кроме того, уже можно говорить об успешной реализации ряда проектов с предприятиями, входящими в структуру лидера российского автопрома.
«Банк готов оказывать поддержку автоконцерну в реализации новых проектов, которые послужат импульсом для развития отечественного автомобилестроения. Кроме того, мы готовим специальные предложения в сфере розничного банковского обслуживания для сотрудников АвтоВАЗа. Уверен, что наше партнерство будет продуктивным», — сказал Клишин.
Максим Соколов же отметил огромный потенциал для развития финансовых сервисов в партнерстве с АБ «РОССИЯ».
Петербургский международный экономический форум
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что банк «РОССИЯ» и Сбер упростят россиянам процесс оплаты счетов за газ.
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