Банк «РОССИЯ» и АвтоВАЗ договорились о сотрудничестве

Акционерный Банк (АБ) «РОССИЯ» и АвтоВАЗ заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Свои подписи в соглашении поставили председатель совета директоров банка Михаил Клишин и президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере финансирования проектов и инвестиционных программ автомобилестроительной компании.

Михаил Клишин отметил, что банк располагает всеми необходимыми для этого ресурсами. Кроме того, уже можно говорить об успешной реализации ряда проектов с предприятиями, входящими в структуру лидера российского автопрома.

«Банк готов оказывать поддержку автоконцерну в реализации новых проектов, которые послужат импульсом для развития отечественного автомобилестроения. Кроме того, мы готовим специальные предложения в сфере розничного банковского обслуживания для сотрудников АвтоВАЗа. Уверен, что наше партнерство будет продуктивным», — сказал Клишин.

Максим Соколов же отметил огромный потенциал для развития финансовых сервисов в партнерстве с АБ «РОССИЯ».

Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что банк «РОССИЯ» и Сбер упростят россиянам процесс оплаты счетов за газ.