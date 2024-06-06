Патрушев указал на растущий разрыв между спросом на чистую воду и ее запасами в мире

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 22 0

Недостаточность водных ресурсов негативно сказывается на жизни людей, а также порождает различные кризисы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / PPI; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Разрыв между спросом на чистую воду и ее настоящими мировыми запасами может составить до 40% к 2030 году. Такое предупреждение сделал вице-премьер России Дмитрий Патрушев на сессии «Вода дороже золота» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кадрами делится 5-tv.ru.

Он отметил — недостаточность водных ресурсов негативно сказывается на уровне жизни людей, что провоцирует социальные и экономические кризисы.

«Как известно, основными причинами дефицита и снижения качества воды являются ее нерациональное использование, а также рост численности нашего населения», — рассказал Дмитрий Патрушев.

Именно поэтому сегодня более двух миллиардов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. Как подчеркнул вице-премьер РФ, на состояние водных ресурсов негативно влияет изменение климата.

В том случае, если ситуация не изменится и не будут выработаны грамотные меры, то уже к 2030 году разрыв между спросом и реальными запасами воды вырастет до 40%.

«Вот почему важно создавать эффективные системы управления водными ресурсами. Также рациональное использование воды стало одной из ключевых целей устойчивого развития, которая обозначена в том числе ООН», — считает Патрушев.

Кроме того, по его словам, наиболее остро отсутствие необходимого количества воды ощущается в африканских странах.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Радионова назвала главный экологический вызов для России.

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