Экс-глава МИД Австрии заявила на ПМЭФ об огромном расколе в обществе США

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 55 0

Кнайсль: огромный раскол может произойти в США во время президентских выборов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexey Belkin; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2024 Выборы президента США 2024

Белый дом не имеет власти, подчеркнула бывший министр.

Процесс предстоящих выборов президента в США, Германии и Франции сильно не изменится. Однако в период их проведения в Штатах может произойти огромный раскол в американском обществе. Такое заявление сделала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Она указала на значительную роль Конгресса США в тех вопросах, когда дело доходит до выборов в США и внешней политики. Белый дом не имеет власти в стране.

«Я ожидаю огромного раскола в американском обществе, потому что сейчас с этим первым вердиктом против бывшего президента [США Дональда] Трампа произойдет мобилизация его сторонников и его избирателей против других. И мы пока не знаем, к каким трениям это может привести», — сказала Кнайсль.

Говорить о будущем Штатов пока рано, отметила экс-министр, но глубокие изменения в сами выборах не наблюдаются. Кроме того, она прокомментировала ситуацию с выборами в Германии и Франции, где наблюдается «полностью раздробленный ландшафт политических партий».

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно об ухудшении состояния президента США Джо Байдена. В частности, сообщения распространили местные СМИ. Однако в Белом доме назвали все эти утверждения ложью и обвинили журналистов в дезинформации, хотя Джо Байден регулярно дает поводы усомниться в своем когнитивном здоровье.

Тема:
ПМЭФ 2024
6 июн
VК построит дата-центр в Санкт-Петербурге
6 июн
Нам не страшен дождь: петербургская гроза не снизила интереса к ПМЭФ
6 июн
Банк «РОССИЯ», корпорация развития ДВ и Арктики и группа «ЭНЭЛТ» модернизируют энергетику Якутии
6 июн
«Разумный подход»: как введение прогрессивной шкалы НДФЛ скажется на бизнесе
6 июн
«Оно королевское!» — нигерийцы восхитились луганским мороженым на ПМЭФ
6 июн
Банк «РОССИЯ», Омская область и ГК «Титан» подписали соглашение о сотрудничестве
6 июн
Додон заявил о роли Молдавии в поставках оружия на Украину
6 июн
«Будущее мира»: на ПМЭФ-2024 обсудили наследие выставки «Россия»
6 июн
Банк «РОССИЯ», Башкортостан и «Ирбис-РБ» договорились о сотрудничестве
6 июн
Повышенный интерес: как проходит второй день ПМЭФ-2024 в Петербурге
+24° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
88.74
-0.02 96.44
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:23
Не только из-за соленого: какие продукты могут вызывать отечность
17:14
VК построит дата-центр в Санкт-Петербурге
17:02
Нам не страшен дождь: петербургская гроза не снизила интереса к ПМЭФ
16:52
Банк «РОССИЯ», корпорация развития ДВ и Арктики и группа «ЭНЭЛТ» модернизируют энергетику Якутии
16:50
«Разумный подход»: как введение прогрессивной шкалы НДФЛ скажется на бизнесе
16:42
«Оно королевское!» — нигерийцы восхитились луганским мороженым на ПМЭФ

Сейчас читают

Кишечная палочка, обвес, обезвоживание: Роскачество раскрыло марки мороженого, которое может отправить на больничную койку
Президент России высказался о «планах РФ напасть на НАТО»: «Сбрендили совсем, что ли? Тупые как стол?»
Целенаправленно стрелял: что известно об убийстве мужчины на западе Москвы
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака