Экс-глава МИД Австрии заявила на ПМЭФ об огромном расколе в обществе США

Кнайсль: огромный раскол может произойти в США во время президентских выборов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexey Belkin; 5-tv.ru
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Белый дом не имеет власти, подчеркнула бывший министр.
Процесс предстоящих выборов президента в США, Германии и Франции сильно не изменится. Однако в период их проведения в Штатах может произойти огромный раскол в американском обществе. Такое заявление сделала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Она указала на значительную роль Конгресса США в тех вопросах, когда дело доходит до выборов в США и внешней политики. Белый дом не имеет власти в стране.
«Я ожидаю огромного раскола в американском обществе, потому что сейчас с этим первым вердиктом против бывшего президента [США Дональда] Трампа произойдет мобилизация его сторонников и его избирателей против других. И мы пока не знаем, к каким трениям это может привести», — сказала Кнайсль.
Говорить о будущем Штатов пока рано, отметила экс-министр, но глубокие изменения в сами выборах не наблюдаются. Кроме того, она прокомментировала ситуацию с выборами в Германии и Франции, где наблюдается «полностью раздробленный ландшафт политических партий».
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.
Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно об ухудшении состояния президента США Джо Байдена. В частности, сообщения распространили местные СМИ. Однако в Белом доме назвали все эти утверждения ложью и обвинили журналистов в дезинформации, хотя Джо Байден регулярно дает поводы усомниться в своем когнитивном здоровье.
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