На ПМЭФ представили инновационные конфеты, не повышающие уровень глюкозы в крови

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 22 0

В России создали конфеты, которые можно есть диабетикам

На ПМЭФ представили инновационные конфеты, не повышающие уровень глюкозы в крови

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Тема:
ПМЭФ 2024

В рамках сессии международного форума представлен новый взгляд на питание современного человека.

Первые в России конфеты со сладким белком представили на полях ПМЭФ в рамках деловой программы пространства «Здоровое общество». Спикеры сессии «Еда как лекарство» при поддержке компании «ЭФКО» продемонстрировали новый подход к питанию.

На встрече обсуждались вопросы определения полезной и сбалансированной еды современной наукой, а также инновации пищевой промышленности, которые могут обеспечить людей качественной и питательной продукцией.

Под конец мероприятия исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов на реальном примере показал, как научный подход к питанию может сделать полезным даже то, что всегда считалось вредным.

Предприниматель продемонстрировал инновационные конфеты. Батончик состоял из сертифицированного в ЕАЭС в этом году биотехнологически произведенного сладкого белка. Особенность в том, что он не повышает уровень глюкозы в крови, будучи при этом в несколько тысяч раз слаще сахарозы.

В конфетках нет ни грамма сахара, только сладкий белок. В такое лакомство можно добавить орехи или другие функциональные ингредиенты.

Россия стала одной из первых стран мира, сертифицировавших сладкий белок. Так производители РФ, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении могут использовать браззеин в составе сладких продуктов: мороженого, напитков, конфет и других.

ПМЭФ-2024

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что состоялась презентация открытой международной кибербитвы Standoff на ПМЭФ.

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