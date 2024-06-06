Состоялась презентация открытой международной кибербитвы Standoff на ПМЭФ

Участники отметили самобытность и уникальность формата.
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На полях ПМЭФ состоялась презентация открытой международной кибербитвы Standoff в рамках торжественного открытия мероприятий, проходящих на площадке Территории инноваций.
На текущий момент в рамках кибербитвы принимает участие 21 страна, 46 команд, отметил Алексей Новиков, директор экспертного центра безопасности Positive Technologies.
Кибербитва Standoff — это киберучения, в которых специалисты по информационной безопасности (ИБ) проверяют защищенность компаний из разных отраслей экономики на примере виртуального государства. Так специалисты разных стран смогут проверить и повысить свои навыки.
Формат мероприятия самобытен и уникален. Участники кибербитвы отметили, что такой формат помогает подготовить специалистов для отражения возможных киберугроз.
ПМЭФ-2024
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что РФПИ, «Ростелеком» и Fplus объединят усилия в работе над новыми технологиями.
- 6 июн
- Экс-глава МИД Австрии заявила на ПМЭФ об огромном расколе в обществе США
- 6 июн
- Патрушев указал на растущий разрыв между спросом на чистую воду и ее запасами в мире
- 6 июн
- РФПИ и партнеры сообщили о запуске Белопорожских ГЭС в Карелии
- 6 июн
- В МИД России назвали условие для перезагрузки мирового порядка
- 6 июн
- Банк «РОССИЯ» и правительство Воронежской области договорились о сотрудничестве
- 6 июн
- «В приоритете — вода»: Радионова назвала главный экологический вызов для России
- 6 июн
- ОАЭ планируют участвовать в проекте МТК «Север-Юг»
- 6 июн
- «Не только берем, но и приобретаем»: Беглов о проведении ПМЭФ-2024
- 6 июн
- Глава АСВ рассказал о работе по розыску активов в криптовалюте банков-банкротов
- 6 июн
- Банк «РОССИЯ» и АвтоВАЗ договорились о сотрудничестве
Читайте также
61%
-0.02 96.44
-0.12
Нашли ошибку?