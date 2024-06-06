«Феноменальный рост»: в РНКБ раскрыли объемы выдачи ипотеки в 2024 году

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 20 0

Крымский банк РНКБ с начала 2024 года выдал 18 млрд рублей ипотеки

«Феноменальный рост»: в РНКБ раскрыли объемы выдачи ипотеки в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

В этом году ожидается существенный прирост в этом плане.

Российский национальный коммерческий банк с начала 2024 года выдал 18 миллиардов рублей ипотеки, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Об этом заявил председатель правления РНКБ Михаил Якунин в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В этом году мы видим феноменальный рост. За первые пять месяцев мы выдали 18 миллиардов рублей ипотеки, что в полтора раза больше, чем в прошлом году», — сказал он.

Якунин отметил, что большой популярностью пользуются льготные программы. Речь, в частности, идет об IT-ипотеке, а также семейной и сельской.

«И, конечно, рынок Крыма очень популярен не только среди крымчан, но и по всей материковой части России», — добавил он.

Что же касается ставки, то РНКБ находится на одном из самых низких уровней. Так, ставка на вторичку без каких-либо льготных программ начинается с 14,9%.

В этом году ожидается существенный прирост по выдачи ипотеки, к тому же, отметил Якунин, Крым является уникальным местом с точки зрения отдыха.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что заложенное за ипотеку имущество разрешат продать самостоятельно. Законопроект уже принят в Государственной Думе.

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