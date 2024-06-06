Решетников сообщил о рекордном товарообороте между Оманом и РФ в 2023 году

Государство на юго-востоке Аравийского полуострова может стать точкой входа российского бизнеса на рынок Персидского залива.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru
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Товарооборот между Оманом и Россией в прошлом году стал рекордным за десять лет и при этом сохраняет потенциал для дальнейшего роста. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Оман — это замечательная точка входа на рынок стран Персидского залива, который оценивается более чем в два триллиона долларов, то есть представляет большой, растущий, один из центральных рынков. <…> Готовы развивать производственное сотрудничество, совместные инвестиционные проекты», — заявил Решетников в ходе бизнес-диалога Россия — Оман.
Глава Минэкономразвития отметил, что портовая инфраструктура Омана могла бы стать транспортно-логистическим хабом, в том числе благодаря уникальному географическому расположению государства.
Для России Оман может стать не только новым окном в арабский мир, но и транзитным пунктом для расширения присутствия в странах западной Азии и Африки, подчеркнул Решетников.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как гость ПМЭФ из Нигерии впечатлился Белыми ночами Петербурга.
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