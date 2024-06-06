Цель — создание безопасного интернет-пространства для молодого поколения.
Фото: Фото пресс-службы Альянса
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«Авито» и Альянс по защите детей в цифровой среде подписали соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2024. Интернет-сервис поддержит проекты Альянса, в том числе образовательный марафон «Безопасная цифра», а также интегрируется в иммерсивный спектакль о безопасности в интернете.
«С появлением новых партнеров Альянс сможет реализовать еще больше социально значимых проектов и образовательных инициатив, направленных на повышение цифровой грамотности и создание безопасной онлайн-среды для детей», — заявила председатель Альянса Елизавета Белякова.
Крупнейшая в РФ IТ-компания присоединилась к Альянсу в качестве ассоциированного члена, объединившись с другими ведущими технологическими компаниями России в целях создания безопасного киберпространства для детей, в котором они смогут спокойно общаться, дружить, учиться и развиваться.
Компания займется проведением комплексных исследований актуальных цифровых угроз, организацией образовательных мероприятий и реализацией креативных и интересных для детей и молодежи проектов.
«Авито» использует почти каждая российская семья, и мы уже не первый год обучаем интернет-пользователей правилам безопасных сделок. Мы убеждены в том, что «Авито» и Альянс могут усилить экспертизу друг друга и вместе реализовать немало полезных проектов», — отметил управляющий партнер «Авито» Иван Гуз.
ПМЭФ-2024
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что петербургская гроза не снизила интереса к ПМЭФ.
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