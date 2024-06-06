Нам не страшен дождь: петербургская гроза не снизила интереса к ПМЭФ

Организаторы были готовы к капризам погоды в Северной столице.

Накрывшая Петербург сильная гроза не снизила интереса к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2024). Как и не удивила организаторов, опыт проведения в Северной столице учит быть готовым к любым капризам погоды.

Участникам форума оперативно были выданы зонты и дождевики, чтобы ничего не мешало переговорам и выгодным сделкам.

К слову, ни санкции, ни какие-либо другие ограничения не стали препятствием и в этом году зафиксирован повышенный интерес к мероприятиям ПМЭФ-2024. Даже в так называемый нулевой день были проведены несколько интересных сделок, причем международного уровня. А уже к вечеру первого официального дня все ждут итоги дня — на какую общую сумму были подписаны контракты.

Об итогах нулевого дня ПМЭФ-2024 смотрите в материалах 5-tv.ru.