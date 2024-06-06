«Это очень важно»: карты «Мир» начинают постепенно работать в Азербайджане

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 11 0

МИД РФ: распространение карты «Мир» в Азербайджане способствует развитию туризма

«Это очень важно»: карты «Мир» начинают постепенно работать в Азербайджане

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Тема:
ПМЭФ 2024

Это, в свою очередь, положительно сказывается на развитии сотрудничества между странами в области туризма.

В Азербайджане наблюдается постепенное распространение карт российской платежной системы «Мир», заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин во время сессии «Россия — Азербайджан» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Высоко ценим, что постепенно в Азербайджане получают хождение карты „Мир“. <…> Мы признательны азербайджанским друзьям за такой подход, это очень способствует развитию связей в области туризма, для российских туристов это очень важно», — отметил дипломат.

По словам Галузина, в банкоматах ВТБ с помощью системы «Мир» можно обналичивать манаты — азербайджанскую валюту.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Ранее 5-tv.ru писал, что Мезенцев заявил об укреплении отношений РФ и Белоруссии на фоне давления Запада.

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