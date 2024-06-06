Перспективное сотрудничество: как развиваются торговые отношения РФ и Африки

В Минсельхозе заявили о росте экспорта продукции АПК в Африку
Фото, видео: © РИА Новости / Анна Раткогло; 5-tv.ru
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Товарооборот между РФ и африканскими странами продолжает расти.
Уровень экспорта агропромышленного комплекса в страны Африки в 2023 году вырос на четверть. Теперь он составляет почти шесть миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин во время сессии «Россия — Африка» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«За прошлый год наш экспорт в Африку вырос на четверть, и почти достиг шести миллиардов долларов, 80% из этого приходится на пшеницу», — отметил Левин.
По его словам, Россия также увеличивает закупки продовольствия у африканских партнеров.
«Динамика этого года это подчеркивает, потому что за январь — апрель 2024 года мы уже наторговали друг с другом порядка трех миллиардов долларов и даже больше», — подчеркнул Сергей Левин.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что товарооборот России с СНГ вырос на 6,8% в 2024 году.
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