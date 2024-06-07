Бизнес-диалоги на высоком уровне: чего ожидать от главного дня ПМЭФ-2024

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Начался главный день Петербургского международного экономического форума

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

На форуме уже подписаны десятки соглашений в самых разных сферах.

Сегодня — главный день Петербургского экономического форума. На пленарном заседании выступит Владимир Путин. Глава государства изложит развернутую оценку перспектив развития страны.

А накануне президент провел переговоры с иностранными лидерами, которые приехали в Северную столицу. Позитивную динамику при этом демонстрируют торгово-экономические связи со многими странами.

О том, чем запомнился первый официальный день форума, рассказал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Китай поставляет в Россию автомобили и бытовую технику, из РФ в КНР идут нефть, уголь и лес. А скоро список пополнится свининой. Таможня наконец дала добро на экспорт мяса. Спрос на него в поднебесной — огромный. Да и в целом товарооборот между Россией и Китаем бьет рекорды. За 2023 он вырос на четверть и составил более 240 миллиардов долларов.

«Соя, кукуруза и так далее. Ну конечно, интересует мясо: сколько, когда будет. Вот сейчас крабы еще, мед, конфеты и так далее, много поставляют из России в Китай», — говорит председатель Союза китайских предпринимателей Чжоу Лицунь.

Цель на этот год — грузооборот в 300 миллионов тонн. Во время бизнес-диалогов «Россия — Китай», «Россия — Латинская Америка» то и дело звучали формулировки «исторический максимум отношений» и «крепкая дружба».

«У нас было несколько встреч и соглашений с местными компаниями в области лекарств и удобрений. Мы также подписали соглашения об экспорте водки из России в Аргентину, что очень интересно, потому что русской водки в Аргентине не было, но была водка из Швеции, из Франции. Я убежден, что вступление в БРИКС было бы увлекательным для Аргентины и очень удобным», — председатель Совета предпринимателей «Аргентина-Россия» Пабло Коусиньо.

Очередной день форума отметился десятками подписанных соглашений. Многие из них касаются сферы внутреннего туризма. Финансирование отрасли выросло за последние годы более чем в десять раз. Задача — 140 миллионов путешественников внутри страны уже к 2030-му.

Как сдержать цены в стране — важнейшая тема. Глава Центробанка дает прогноз — к следующему 28-му форуму инфляция не превысит 4%. Четверка — магическая цифра: российская экономика, вопреки санкциям, поднялась на как раз четвертую строчку в мировом рейтинге.

Страны ЕС, напротив, теряют и позиции, и миллиарды долларов, например, отказываясь от газа из РФ. Ну а экспортеры чувствуют себя уверенно. Представители Омана с удовольствием дегустировали луганское мороженное.

А еще в Петербурге следили, как за сотни километров от Северной столицы начали крутиться турбины Белопорожских ГЭС. В открытии принял участие Николай Патрушев. Для помощника президента это — первое публичное мероприятие в новой должности.

Форум — это и культурный диалог. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица рассказал, что скоро начнет съемки новой картины по Достоевскому «Инженер легких прогулок». Съемки пройдут в Сочи, Петербурге, Казани. А дальше замахнется на «Мертвые души» Гоголя.

«Гоголь самый строгий, он наш учитель. То, что он написал — как бы старый завет. Русская литература, я думаю, это самая главная, самая важная литература мира всегда», — уверен режиссер Эмир Кустурица.

А еще режиссер признался, что подыскивает актера на роль Федора Михайловича: ему нужен русский, типаж в возрасте 22-23 лет. Так что картина будет синтезом тесной работы представителей сразу нескольких стран. Как показывают различные проекты экономического форума — это гарантирует хороший результат.

Тема:
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