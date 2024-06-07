Польша подняла истребители из-за якобы действий российской авиации

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 27 0

Польша подняла в небо самолеты из-за активности российской авиации на Украине

Польша подняла истребители из-за якобы действий российской авиации

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt

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Тема:
Спецоперация

К ним также присоединились союзники по НАТО.

Польша подняла в воздух истребители в связи с активностью дальней авиации России, о чем сообщило на своей официальной странице в социальной сети Оперативное командование вооруженных сил страны.

«Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Там также указали, что ночью в воздух были подняты не только дежурные самолеты Польши, но и авиация союзников по НАТО. Позже командование страны сообщило, что истребители вернулись на исходные позиции.

Стоит отметить, что авиация Польши поднялась в воздух после объявленной по всей Украине воздушной тревоги. Так, в Одессе и Хмельницкой области прогремело множество взрывов.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в конце мая Польша тоже решила поднять в небо военные самолеты — из-за «активности авиации РФ».

Тема:
Спецоперация
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