Банк «РОССИЯ», правительство Нижегородской области и «РусСилика» заключили соглашение

Акционерный Банк «РОССИЯ», правительство Нижегородской области и компания «РусСилика» заключили соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске. О сотрудничестве договорились на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Документ подписали председатель совета директоров банка Михаил Клишин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и учредитель компании «РусСилика» Михаил Сутягинский.

Проект предполагает запуск второй очереди завода по производству микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей, строительство собственных электрогенерирующих мощностей 5 МВт/ч и установку парогенераторов с производительностью 15 т/ч. На его реализацию в 2024–2028 годах направят более 17 миллиардов рублей, при этом планируется создать около 200 рабочих мест.

Указанная продукция применяется в производстве шин и резинотехнических изделий, химической промышленности и пищевом производстве. Также она используется в нефтепереработке, производстве трансформаторной стали, клеев, бумаги, эмульсионных красок и строительных материалов. Ожидаемый годовой объем производства — до 12 тысяч тоннн силикагелей и до 42 тысяч тонн силиказолей.

«Соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта в ОЭЗ „Кулибин“ в Нижегородской области, который реализует компания „РусСилика“, стало для банка „РОССИЯ“ очередным шагом в поддержке отечественных программ импортозамещения», — заявил Клишин.

Он отметил, что проект имеет особое значение для отечественной промышленности, поскольку микронизированные силикагели и силиказоли являются важной частью многих производственных процессов. При этом строительство современного высокотехнологичного завода будет важным вкладом в экономическое развитие Нижегородской области, которую банк рассматривает как один из приоритетных регионов, добавил Клишин.

«Первая очередь производства в городе Дзержинске Нижегородской области будет запущена нами уже в следующем году. Подписание соглашения о создании второй очереди — это логичное продолжение сотрудничества с регионом и банком в реализации нашей стратегии обеспечения продукцией мирового уровня, дающей нашим потребителям возможность реализации новых технологических решений в более чем 30 отраслях промышленности нашей страны», — указал Сутягинский.

Как отметил Никитин, власти Нижегородской области видят значительный интерес к площадке ОЭЗ «Кулибин» со стороны предприятий химической отрасли, в целом химическая промышленность является одним из основных направлений деятельности особой экономической зоны.

«Сегодняшнее соглашение направлено на расширение импортозамещающего производства. Это позволит не только создать в регионе еще больше рабочих мест, но и внести вклад в рост экономики всей страны», — резюмировал губернатор.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.