Президент Зимбабве Мнангагва назвал Владимира Путина братом

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Страна рассматривает Россию в качества важного союзника, заявил Эммерсон Дамбудзо Мнангагва на ПМЭФ-2024.

Президент Зимбабве Мнангагва назвал Владимира Путина братом

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Тема:
ПМЭФ 2024

Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва назвал коллегу из России Владимира Путина братом, когда приглашал в свою страну. Такое заявление он сделал в ходе пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Мы также сердечно приглашаем наших братьев в Российской Федерации, инвесторов из Российской Федерации, приглашаем их изучать многочисленные возможности инвестирования в нашу страну, Зимбабве», — сказал он.

Вместе с тем Мнангагва заявил, что Зимбабве рассматривает Россию в качестве важного союзника. По его слова, сейчас необходимы сотрудничество и коллективные меры, которые должны лежать в основе стремления к миру и сотрудничеству.

Вместе с тем президент Зимбабве поблагодарил Россию за помощь в доставке удобрений. По его словам, поставка была осуществлена в самый подходящий момент для ведения сельского хозяйства в условиях тропического климата. Благодаря российской поддержки Зимбабве добилась продовольственной безопасности.

«Мы в Зимбабве рассматриваем вас в качестве дорогого, надежного друга народа Зимбабве, который на протяжении последних 25 лет страдает от санкций и перспектив снятия этих санкций пока не просматривается», — заявил Мнангагва.

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2024 провел ряд важных встреч. В том числе он встретился с лидером Зимбабве.

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