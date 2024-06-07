Краснов заявил о пресечении новых индикаторов риска для проверок бизнеса

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 45 0

Краснов: прокуратура пресечет новые индикаторы риска для проверок бизнеса

Фото, видео: Почуев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

В каких регионах уже приняты соответствующие меры реагирования?

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что прокуроры будут жестко пресекать введение новых индикаторов риска для проверок бизнеса. Об этом он сообщил в рамках сессии «Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Увеличение количества индикаторов риска используется контролерами в качестве самостоятельных оснований при проведении проверок, отметил он.

«Я поручил прокурорам принципиально и жестко пресекать их произвольное, безосновательное толкование. Соответствующие меры реагирования уже приняты более чем в 60 регионах страны», — сказал Краснов.

Например, количество индикаторов для регионального контроля уменьшилось на треть в Свердловской области. А также были ликвидированы надуманные индикаторы в Мордовии, добавил глава ведомства.

В целях предотвращения необоснованного давления на бизнес и исключения массовых проверок Генпрокуратура объединила усилия с Министерством экономического развития, аппаратом бизнес-омбудсмена и общероссийскими объединениями предпринимателей. Совместно они проводят анализ планируемых к утверждению индикаторов риска на всех уровнях контроля.

Такое сотрудничество позволит своевременно выявить и предупредить издание незаконных правовых актов, гарантируя справедливое регулирование предпринимательской деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Краснов рассказал о расследовании фактов геноцида во времена ВОВ.

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