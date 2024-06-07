Краснов заявил о пресечении новых индикаторов риска для проверок бизнеса

Краснов: прокуратура пресечет новые индикаторы риска для проверок бизнеса
Фото, видео: Почуев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В каких регионах уже приняты соответствующие меры реагирования?
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что прокуроры будут жестко пресекать введение новых индикаторов риска для проверок бизнеса. Об этом он сообщил в рамках сессии «Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Увеличение количества индикаторов риска используется контролерами в качестве самостоятельных оснований при проведении проверок, отметил он.
«Я поручил прокурорам принципиально и жестко пресекать их произвольное, безосновательное толкование. Соответствующие меры реагирования уже приняты более чем в 60 регионах страны», — сказал Краснов.
Например, количество индикаторов для регионального контроля уменьшилось на треть в Свердловской области. А также были ликвидированы надуманные индикаторы в Мордовии, добавил глава ведомства.
В целях предотвращения необоснованного давления на бизнес и исключения массовых проверок Генпрокуратура объединила усилия с Министерством экономического развития, аппаратом бизнес-омбудсмена и общероссийскими объединениями предпринимателей. Совместно они проводят анализ планируемых к утверждению индикаторов риска на всех уровнях контроля.
Такое сотрудничество позволит своевременно выявить и предупредить издание незаконных правовых актов, гарантируя справедливое регулирование предпринимательской деятельности.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Краснов рассказал о расследовании фактов геноцида во времена ВОВ.
- 7 июн
- Голикова: в Соцфонде хватает средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам
- 7 июн
- На ПМЭФ-2024 состоялось торжественное открытие пространства «Здоровое общество»
- 7 июн
- Захарова призвала Армению предоставить список якобы погибших в Буче украинцев
- 7 июн
- «Проблема есть»: Путин заявил об отсутствии осмысленной миграционной политики
- 7 июн
- Европа самостоятельно убивает свою культуру — Путин
- 7 июн
- Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия
- 7 июн
- «Выдавливаем противника»: Путин ответил на вопрос о новой мобилизации
- 7 июн
- «Важность прямого общения»: каким сегодня должен быть топ-менеджер медиахолдинга
- 7 июн
- Путин: на Украине могут снизить возраст мобилизации из-за требований США
- 7 июн
- «Как пылесосы»: Путин заявил об огромных тратах США
Читайте также
83%
0.02 96.69
0.12
Нашли ошибку?