«Россия не отступит»: Сальдо рассказал о создании глубоко эшелонированной системы ПВО

Она будет защищать регион от ракетных атак.

В Херсонской области создается глубоко эшелонированная система противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от ракетных атак. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Система глубоко эшелонированной обороны, именно противовоздушной, она постепенно создается. И она делается таким образом, о которой противник даже не догадывается», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Сейчас ВСУ радуются, когда попадают в одну или две радиолокационные станции (РЛС). Однако с созданием глубоко эшелонированной системы боевики рискуют быть сбитыми своими же ракетами. Эта разработка состоит из нескольких слоев и будет эффективна не только на земле.

Херсонский губернатор уверен: активное использование Западом на территории Украины ракет Storm Shadow и ATACMS ничем не поможет ВСУ. Наши войска настроены решительно, «Россия не отступит никогда».

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело о теракте возбудили после удара ВСУ по магазину в Херсонской области.

Накануне, 7 июня, ВСУ атаковали магазин в селе Садовое Херсонской области. В результате обстрела погибли 22 человека, а также пострадали 15.

Как заявлял губернатор Владимир Сальдо, первый удар ВСУ нанесли управляемой авиабомбой французского производства, а когда местные жители пришли на помощь пострадавшим, повторно атаковали село с использованием HIMARS.