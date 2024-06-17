Возможны грозы: москвичей предупредили о дождливой неделе

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 133 0

Синоптик Позднякова предупредила москвичей о возвращении дождей с грозами

Возможны грозы: москвичей предупредили о дождливой неделе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОРНИЕНКО

Тема:
Погода

При этом погода в этот период обещает быть довольно теплой.

Погода в Москве не будет радовать людей всю неделю. Согласно прогнозам, ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщила изданию NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«На неделе в Москве установится ненастная погода. Прогнозируются кратковременные дожди различной интенсивности. Наиболее сильные осадки ожидаются в понедельник. Также возможны грозы», — отметила Позднякова.

Наиболее сильные осадки будут в понедельник, 17 июня. При этом температура на улице обещает быть теплой — от плюс 22 до 27 градусов. Во вторник ситуация особо не изменится, днем ожидается от плюс 20 до 25, а ночью около 13–15 градусов.

Тепло чуть выше климатической нормы ожидается в среду. Столбики термометров будут колебаться в диапазоне 22–27 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что смерчи могут возникать при резкой смене теплого и холодного воздуха, а также при очень высоких температурах. В связи с этим есть риск их появления в Москве.

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