РФПИ прокомментировал сведения о вмешательстве Пентагона в создание вакцин от COVID-19

Западные страны начали кампанию по дезинформации, но Россия смогла ей противостоять.

Международные новостные агентства впервые стали обсуждать освещение информации о вмешательстве Пентагона в работу российских ученых по созданию вакцин от COVID-19. Такое заявление сделал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«В статье большой фокус на вакцинах Китая, но через запятую упомянута Россия, как один из конкурентов, которых рассматривал Пентагон в вакцинной гонке», — заявил он.

В том числе статью по данной теме опубликовало агентство Reuters. Как отметил Дмитриев, сообщения об информационных атаках армии США, о которой идет речь в статье, была подтверждена американскими военными.

С начала регистрации вакцины «Спутник V» началась целенаправленная кампания по подрыву доверия к достижению российских ученых — всего было зафиксировано более 300 информационных атак.

«Эта кампания велась с первого дня и включала в себя не только фейковые новости в фейковых аккаунтах, но также активное использование западных СМИ и экспертов», — отметил Дмитриев.

При этом, по словам главы РФПИ, ученые РФ опубликовали результаты вакцины «Спутник» в более 50 ведущих журналах мира. В статьях приводились доказательства по эффективности отечественного препарата. Так, использование «Спутника» показали лучшие результаты на тысячах людей.

«В частности, были организованы статьи в ведущих международных медицинских изданиях, включая The Lancet, Nature, Vaccines, Cell Reports Medicine и других; опубликованы сравнительные результаты применения „Спутника“ в целом ряде стран, включая Венгрию, Аргентину, Мексику и Сан-Марино, где российская вакцина продемонстрировала наилучший результат; через аккаунт „Спутника“ в одной из международных соцсетей, набравший миллион подписчиков, широко информировалось международное журналистское сообщество, обеспечившее более 300 тысяч публикаций в мировых СМИ; был создан Международный научный экспертный совет по вакцине „Спутник“, в состав которого вошли ведущие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из девяти стран: Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии», — указал он.

Усилия РФПИ совместно с правительством РФ, научным сообществом, а также большим количеством ответственных журналистов по всему миру позволили противодействовать кампании по дезинформации от Запада.

«И нам всем вместе надо также работать над тем, чтобы не допускать таких дезинформационных атак в дальнейшем в случае дальнейших пандемий», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в этом году. Пока что угрозы для граждан нет, но все может измениться, подчеркнула глава ведомства Анна Попова.