Заподозренный в поддержке ВСУ бард Никитин провел детский фестиваль в Москве

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 102 0

Организаторы мероприятия утверждают, что не приглашали автора-исполнителя, сбежавшего из России после начала спецоперации.

Заподозренный в поддержке ВСУ бард Никитин провел детский фестиваль в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр_Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Заподозренный в помощи ВСУ бард Сергей Никитин провел в Москве детский фестиваль авторской песни «Слушай и скажи». Об этом сообщает ИА Регнум.

Уточняется, что мероприятие прошло 9 июня в киноклубе «Эльдар». Во время него Никитин вместе с бардом Олегом Митяевым объявлял со сцены победителей и вручал им награды. При этом клуб, где проходил фестиваль, относится к бюджетным культурным учреждением, указывает агентство.

Организатор фестиваля Елена Решетняк заявила, что не приглашала Никитина и не знает, как он появился на гала-концерте.

Кроме того, по информации издания, 11 июня Никитин выступил с сольной программой в доме-музее Булата Окуджавы, где исполнил песню на стихи фигурантки уголовного дела о пропаганде терроризма Евгении Беркович*.

Между тем в начале мая сообщалось, что запланированный на 13 июня в Москве концерт по случаю 80-летия Никитина не состоится.

До этого имена барда и его супруги Татьяны заметили в анонсе программы «Возраст счастья», который выложила у себя в личном блоге актриса Чулпан Хаматова*. Организаторы мероприятия открыто заявляли, что часть заработанных средств будет отправлена на поддержку ВСУ.

Известно также, что чета Никитиных записывают ролики антироссийского содержания для проекта сбежавшего за границу писателя Бориса Акунина**.

По данным ИА Регнум, Никитины после начала спецоперации уехали в США. Как они утверждали, к сыну. Но впоследствии Никитины оказались в числе спонсоров Украины, начав принимать участие в мероприятиях, где открыто собирают деньги на поддержку антироссийских сил.

Прежде еще один представитель либерального сообщества открыто признавался в предательстве своей страны. Так, экономист Максим Миронов признавался в соцсетях, что неоднократно финансировал ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авторы песни «Я спросил у ясеня» уехали в США и спонсируют ВСУ.

* — признан иноагентом в РФ

**— признан иноагентом, и также внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Тема:
Спецоперация
17 июн
Взяли важный рубеж: как российские штурмовики освободили Старомайорское
17 июн
«Жесткие бои»: Сырский признал активное наступление ВС РФ на Украине
17 июн
ФАС выявила картели при поставках медизделий для реабилитации бойцов ВС РФ
17 июн
«Стремится к нулю»: Песков о результативности саммита по Украине в Швейцарии
17 июн
Нанесено поражение и отражены атаки: ВС РФ ликвидировали до 870 боевиков ВСУ в ДНР
17 июн
«Конкретно не заявляли»: как Ирак и Иордания оказались в списке подписавших коммюнике по Украине
17 июн
На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте
17 июн
«Сложно и жестко»: Украину предупредили о последствиях отказа от предложения Путина
17 июн
«Цель зафиксирована»: как российские зенитчики уничтожают украинские дроны «Валькирия»
17 июн
Белоусову доложили о дежурстве и контроле боевой работы в зоне СВО
+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
89.05
-0.02 95.39
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:35
Кабмин поддержал законопроект о введении режима высылки нелегальных мигрантов
22:28
На отдых в Пхеньян: Россия настроена на всестороннее укрепление связей с КНДР
22:05
Необратимые изменения: каждый пятый импотент злоупотреблял порнографией
21:44
Суд заочно арестовал командира бригады ВСУ за теракт против самолета ВКС РФ
21:26
Назван самый дорогой город мира для иностранцев
21:06
Больше 100 тысяч в месяц: школьники все чаще идут в колледжи

Сейчас читают

Удар Путина превратил «швейцарскую мирную конференцию» в простой фуршет
«Бессильная злоба»: зачем Запад «бряцает» ядерным оружием
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака