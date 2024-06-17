Заподозренный в поддержке ВСУ бард Никитин провел детский фестиваль в Москве

Заподозренный в помощи ВСУ бард Сергей Никитин провел в Москве детский фестиваль авторской песни «Слушай и скажи». Об этом сообщает ИА Регнум.

Уточняется, что мероприятие прошло 9 июня в киноклубе «Эльдар». Во время него Никитин вместе с бардом Олегом Митяевым объявлял со сцены победителей и вручал им награды. При этом клуб, где проходил фестиваль, относится к бюджетным культурным учреждением, указывает агентство.

Организатор фестиваля Елена Решетняк заявила, что не приглашала Никитина и не знает, как он появился на гала-концерте.

Кроме того, по информации издания, 11 июня Никитин выступил с сольной программой в доме-музее Булата Окуджавы, где исполнил песню на стихи фигурантки уголовного дела о пропаганде терроризма Евгении Беркович*.

Между тем в начале мая сообщалось, что запланированный на 13 июня в Москве концерт по случаю 80-летия Никитина не состоится.

До этого имена барда и его супруги Татьяны заметили в анонсе программы «Возраст счастья», который выложила у себя в личном блоге актриса Чулпан Хаматова*. Организаторы мероприятия открыто заявляли, что часть заработанных средств будет отправлена на поддержку ВСУ.

Известно также, что чета Никитиных записывают ролики антироссийского содержания для проекта сбежавшего за границу писателя Бориса Акунина**.

По данным ИА Регнум, Никитины после начала спецоперации уехали в США. Как они утверждали, к сыну. Но впоследствии Никитины оказались в числе спонсоров Украины, начав принимать участие в мероприятиях, где открыто собирают деньги на поддержку антироссийских сил.

Прежде еще один представитель либерального сообщества открыто признавался в предательстве своей страны. Так, экономист Максим Миронов признавался в соцсетях, что неоднократно финансировал ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авторы песни «Я спросил у ясеня» уехали в США и спонсируют ВСУ.

* — признан иноагентом в РФ

**— признан иноагентом, и также внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов