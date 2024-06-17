Дело блогера Блиновской: почему «королева марафонов» снова оказалась в суде

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 167 0

Апелляция оставила в силе привлечение Блиновской к налоговой ответственности

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Интернет-знаменитость остается под арестом из-за схемы, которую следствие считает мошеннической.

Суд апелляционной инстанции признал законным решение о доначислении порядка миллиарда рублей налоговых платежей блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Согласно позиции налоговых органов, «королеве марафонов желаний» удавалось сокращать обязательные выплаты через дробление собственного бизнеса — она каждый раз оформляла новый ИП, чтобы вписаться в упрощенную систему налогообложения.

Юридический представитель Блиновской Иван Морозов отметил, что сейчас будет обсуждаться вопрос о подаче кассации.

«Ни один из доводов Блиновской учтен не был. Мы говорили о том, что сумма недоимки в принципе рассчитана неверно. Сумма недоимки рассчитана с серьезными арифметическими и логическими ошибками», — заявил он.

Он подчеркнул, что примерно 25% тех, кто купил «марафон» блогера, не являются гражданами РФ, соответственно НДС на эти суммы начисляться не должен. Речь идет примерно о 230 миллионах недоимки. Также юрист утверждает, что суд не учел расходы бизнеса на IT-сервисы, закупку канцелярии и прочее, то есть еще примерно 200 миллионов рублей.

Блогер Елена Блиновская остается под арестом по делу о неуплате налогов. По данным следствия, «королева марафонов» должна инстанции 1,4 миллиарда рублей. Кроме того, блогера обвиняют в неправомерном обороте средств платежей и в незаконно приобретенном имуществе. Объем дела Блиновской составляет аж 100 томов.

До января она была под домашним арестом, однако из-за зафиксированных нарушений режима суд перевел блогера в СИЗО. По последним данным, там Блиновская останется до 26 июля.

Также известно, что блогер подала в арбитражный суд заявление о банкротстве.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
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