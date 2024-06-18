«Широкая область сфер»: чего ждать от визита Путина в КНДР

У Москвы и Пхеньяна есть много точек соприкосновения. Как к этому относятся на Западе?

Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с 5-tv.ru высказал свое мнение о возможных темах предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Они обсудят обмен технологиями, возможно, военное сотрудничество, а также торговлю. У них есть широкая область сфер, которые можно обсудить, начиная от продовольствия, энергетики и заканчивая военно-оборонным сотрудничеством», — перечислил офицер.

Он убежден, что Москва и Пхеньян будут расширять сотрудничество.

«Я думаю, что КНДР и Россия уже давно поддерживают довольно дружеские отношения, а в последнее время, как мне кажется, они расширили свое сотрудничество. И это будет продолжаться», — заявил Расмуссен.

Расмуссен также предположил, как Америка может отреагировать на переговоры лидеров РФ и КНДР.

«Возможно, мы увидим больше помощи Южной Корее или Японии», — отметил он.

Военный также намекнул, что если Украине будет разрешено использовать оружие дальнего радиуса действия в отношения России, то и КНДР может получить от РФ более мощное вооружение, что вряд ли понравится Южной Корее.

Ранее 5-tv.ru писал, что статья Владимира Путина опубликована в северокорейской газете «Нодон синмун».