Минометчики «Ахмата» бьют по позициям украинских боевиков «Кракена»* в зоне СВО

Активно громят врага на передовой российские минометчики. Плотная огневая поддержка позволяет штурмовым группам продвигаться вперед, освобождая все новые районы вдоль линии соприкосновения. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак наблюдал за работой расчетов.

Поселок Поповка в Сумской области, по сути, является началом буферной зоны. Еще пару недель назад в этих полуразрушенных домах окапывался враг, сейчас населенный пункт в серой зоне. Вокруг него — линии обороны.

Лесопосадка контролируется российскими бойцами. В небе — наши беспилотники. Они летают вдоль села и ищут украинские орудия. Оператор находит цель и передает координаты минометчикам.

Минометчики «Ахмата» работают по арт-установке М777, американской гаубице, которая регулярно обстреливает кассетными боеприпасами эту территорию.

Орудие сразу же маскируют и наблюдают за тем, куда попали. Но долго на одном месте даже в таком густом лесу находится нельзя. Как только бойцы замечают в небе неизвестный беспилотник, уходят, пока он не подлетел близко.

Это своеобразный сигнал от врага, говорит командир миномета. Если начали искать, значит, мина попала по гаубице. Теперь боевики будут менять позицию.

«Они начинают сразу ретироваться. Собираться и уезжать оттуда. Слышны звуки техники. Подтягивают технику, либо эвакуация подъезжает. Мы работаем по эвакуации», — говорит командир минометного расчета с позывным «Надым».

На той стороне сейчас пока нет регулярных войск, их недавно перебросили на харьковское направление. Вдоль Поповки позиции у радикалов из запрещенного в России «Кракена»*.

«Они запускают к нам ДРГ. Но наши ребята их успешно отражают. Противник всегда отправляет их по ночи. Но мы снабжены тепловизорами, „ночниками“. Подтягивают сюда БМП, подтягивают несколько танков. По танкам была отработка, но противник успел в ночь эвакуировать сожженные танки», — говорит заместитель командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Раут».

Наступать большими силами у врага возможности сейчас нет, а у российских войск она, вероятно, очень скоро появится. Ведь зону контроля в Сумской области нужно расширять, чтобы обезопасить приграничье от обстрелов.

* — признана в РФ террористической организацией