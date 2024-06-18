ВС РФ уничтожили украинский склад, где хранилось поставленное Западом оружие

Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили радиолокационную станцию и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300, а также другие военные цели армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что для выполнения таких боевых задач были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск РФ.

«Уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражены цех производства ударных БПЛА, склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что со склада проводилась разгрузка и распределение вооружения, которое поставлялись Западом на Украину. Вместе с тем поражены скопления живой силы и техники ВСУ в 124 районах.

Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 24 украинских дрона и одну управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе заявили о важном этапе в конфликте на Украине. В частности, НАТО переживает поворотный момент в вопросе военной поддержки ВСУ.