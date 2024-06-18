Муж заболевшей ботулизмом рассказал о симптомах отравления жены

Женщина, как и другие пострадавшие, употребляла готовую еду из доставки.

Заразившаяся ботулизмом жительница Татарстана начала терять речь и задыхаться. Об этом 5-tv.ru рассказал ее супруг Артур.

По словам мужчины, 13 июня его жена заказала в сервисе доставки готовой еды салат лобио с фасолью, а уже на следующий день пожаловалось на ухудшение самочувствия. У женщины начались головокружение и тошнота, затем онемел рот, начала пропадать речь и стало тяжело дышать.

«Мы поехали в районную больницу, там подумали, что это аллергия, оказали помощь. Вернулись домой. После этого она сказала, что даже глотать не может, дышать тяжело. И речь полностью почти пропала, она была невнятная», — рассказал Артур.

Супруги снова поехали в районную больницу, откуда их направили в инфекционную. Там женщину поместили в реанимацию, сейчас ее состояние оценивается, как тяжелое.

Ранее сообщалось, что с подозрением на ботулизм в Казани и Нижнем Новгороде госпитализированы 28 человек — по 14 в каждом городе. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии, некоторых врачам пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Накануне в Казани были зафиксированы шесть случаев подозрения на ботулизм. Пострадавшие так же, как жители Нижегородской области и Москвы, употребляли в пищу готовую еду из доставки.

Что касается столицы, то там с признаками ботулизма за медицинской помощью обратились 120 человек. Из них 30 были помещены в реанимацию в тяжелом состоянии.

Из-за случаев отравления в Москве приостановили оборот продукции «Салата лобио» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» и «Гастропорт». В Роспотребнадзоре призвали граждан воздержаться от приобретения и употребления в пищу данной продукции и попросили сообщать о случаях ее реализации в розничной сети или через сервисы доставки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вспышка ботулизма в России стала крупнейшей за последние 30 лет.