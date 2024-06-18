«Заболевание редкое»: вспышка ботулизма в России стала крупнейшей за последние 30 лет

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Евгения Романова
Евгения Романова 171 0

Инфекционист Поздняков: крупных вспышек ботулизма не было больше 30 лет

«Заболевание редкое»: вспышка ботулизма в России стала крупнейшей за последние 30 лет

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Тема:
Массовые отравления в России

Россиян призвали при первых же признаках заболевания немедленно обращаться к врачам.

За последние три десятилетия не фиксировалось таких крупных вспышек заболевания ботулизмом, как сейчас в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Об этом сообщил инфекционист Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости.

«Заболевание редкое, и такие вспышки, которые происходят сейчас, трудно вспомнить, когда происходили в последний раз, не на моей памяти — то есть больше тридцати лет назад», — сказал он.

Поздняков призвал при первых признаках заболевания немедленно обращаться к врачам. Инфекционист объяснил, что ботулизм изначально проявляется под маской нетяжелой кишечной инфекции. В частности, у человека появляется рвота, диарея и температура. В дальнейшем же приходят и другие симптомы ботулизма, связанные с параличом мускулатуры.

Массовое заражение ботулизмом в России

Вспышка ботулизма сначала произошла в Москве после употребления гражданами еды из сервиса доставки «Кухня на районе». За медицинской помощью обратились более 100 жителей столицы, еще по 14 человек с симптомами ботулизма были госпитализированы в Нижегородской области и Татарстане.

Позднее стало известно, что люди отравились салатом с фасолью, которую приобрели в «Кухне на районе». В настоящее время уже задержаны генеральный директор сервиса доставки Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова и руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Деятельность же «Кухни на районе» после случаев ботулизма приостановлена.

Уголовное дело передано в Главное следственное управление для дальнейшего расследования.

Ботулизм зачастую образуется в консервах, если были нарушены условия их хранения или транспортировки. Он чрезвычайно опасен, ведь наличие опасной инфекции никак не определить зрительно. Испорченный продукт будет пахнуть как свежий, а крышка банки может быть и не вздута.

В Роспотребнадзоре призвали граждан воздержаться от приобретения и употребления в пищу продукции, которой уже отравились жители трех регионов, и попросили сообщать о случаях ее реализации в розничной сети или через сервисы доставки.

Также ведомство рекомендует не покупать консервы на рынке и у случайных лиц, не консервировать продукты с признаками порчи и гнили, не сокращать время термической обработки и количество соли и уксуса, а также не употреблять консервы из вздувшихся банок. Следует хранить банки в холодильнике или погребе, а перед употреблением разогревать в течение 15-20 минут — это поможет разрушить токсин, приводящий к ботулизму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как салат с фасолью стал причиной ботулизма у жителей нескольких регионов России.

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