Не только консервы: какие еще продукты могут вызвать ботулизм

Профессор Чуланов: вызывающий ботулизм токсин может быть в колбасе и рыбе
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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В Минздраве России дали несколько рекомендаций по приготовлению консервированной продукции.
Ботулотоксин, вызывающий ботулизм, может скрываться не только в консервированных, но и ферментированных продуктах. Об этом предупредил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов в беседе с журналистами.
«Ботулотоксин может находиться не только в консервированных овощах, рыбе, мясе и грибах, но и в ферментированных продуктах (например, квашеная капуста), соленой и копченой рыбе, колбасах, особенно упакованных в кишку», — сказал он.
Чуланов порекомендовал кипятить консервы перед тем, как потреблять их в пищу. При изготовлении домашней такой еды необходимо тщательно промывать продукты и тару, а также соблюдать режим стерилизации.
Специалист Минздрава вместе с тем призвал следить за сроками годности продуктов и консервов, сделанных из них. С признаками вздутия их не следует употреблять.
«Заболевание редкое»: вспышка ботулизма в России стала крупнейшей за последние 30 лет
Массовое заражение ботулизмом в России
Вспышка ботулизма сначала произошла в Москве после употребления гражданами еды из сервиса доставки «Кухня на районе». За медицинской помощью обратились 120 жителей столицы. Из них 30 помещены в реанимацию в тяжелом состоянии.
В Казани и Нижнем Новгороде госпитализировали 28 человек — по 14 в каждом городе. Часть пациентов находится в тяжелом состоянии, некоторых пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Позднее стало известно, что люди отравились салатом с фасолью, которую приобрели в «Кухне на районе». В настоящее время уже задержаны генеральный директор сервиса доставки Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова и руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Деятельность же «Кухни на районе» после случаев ботулизма приостановлена.
Уголовное дело передано в Главное следственное управление для дальнейшего расследования.
Что такое ботулизм и рекомендации Роспотребнадзора
Ботулизм зачастую образуется в консервах, если были нарушены условия их хранения или транспортировки. Он чрезвычайно опасен, ведь наличие опасной инфекции никак не определить зрительно. Испорченный продукт будет пахнуть как свежий, а крышка банки может быть и не вздута.
В Роспотребнадзоре призвали граждан воздержаться от приобретения и употребления в пищу продукции, которой уже отравились жители трех регионов, и попросили сообщать о случаях ее реализации в розничной сети или через сервисы доставки.
Также ведомство рекомендует не покупать консервы на рынке и у случайных лиц, не консервировать продукты с признаками порчи и гнили, не сокращать время термической обработки и количество соли и уксуса, а также не употреблять консервы из вздувшихся банок. Следует хранить банки в холодильнике или погребе, а перед употреблением разогревать в течение 15-20 минут — это поможет разрушить токсин, приводящий к ботулизму.
Ранее 5-tv.ru писал, что муж заболевшей ботулизмом рассказал о симптомах отравления жены. Женщина, как и другие пострадавшие, употребляла готовую еду из доставки.
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