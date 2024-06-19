Журналист погиб во время атаки ВСУ в ДНР.
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Изменилось место прощания с журналистом Никитой Цицаги, погибшем 16 июня во время атаки ВСУ в ДНР. Мероприятие состоится 22 июня в зале ЦКБ управления делами президента РФ по адресу: Москва, ул. Маршала Тимошенко, 25 в 10:00. Об этом сообщает NEWS.ru.
На днях был опубликован последний репортаж Никиты под названием «Птичники в Марьинке». Сюжет был снять в зоне боев на Кураховском направлении, где работал спецвзвод БПЛА. Цицаги рассказал о нюансах работы российских военных в штурмовых операциях, о том, как они уничтожают танки Leopard, блиндажи, склады и артиллерию противника.
Ранее 5-tv.ru писал, что в больнице умер офицер, сопровождавший съемочную группу НТВ в районе Горловки
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