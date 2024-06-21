Российский истребитель уничтожил беспилотник ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

Наши войска продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации на Украине.

Экипаж боевого самолета Су-30см группировки войск «Центр» уничтожил очередной беспилотник противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

«Поступила команда воздух. Выполнили взлет, набор высоты, выход в заданный район. По командам пункта наведения авиации вышли на цель, выполнили захват. Поразили», — отчитался один из летчиков.

Экипаж истребителя также осуществил прикрытие работы бомбардировщиков и штурмовиков в заданном районе.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.