Мэр Махачкалы заявил об отмене всех развлекательных мероприятий после теракта

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 111 0

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов заявил об отмене мероприятий после терактов в городе

Мэр Махачкалы заявил об отмене всех развлекательных мероприятий после теракта

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Нападение на полицию в Дагестане

Глава города выразил соболезнования пострадавшим и семьям жертв.

Все увеселительные мероприятия в Махачкале будут отменены до особого распоряжения. Об этом сообщил мэр города Юсуп Умавов. Он также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в ходе теракта, произошедшего 23 июня, пообещал каждому из них соответствующую помощь.

«В настоящее время правоохранительными органами предпринимаются все необходимые меры, направленные на восстановление правопорядка. С этим могут быть связаны определенные неудобства и ограничения для граждан и гостей столицы. Прошу относиться к этому с пониманием», — написал Умавов в своем Telegram-канале.

Накануне неизвестные с автоматическим оружием одновременно открыли огонь в двух городах Дагестана. В Дербенте они напали на православную церковь и синагогу, после чего скрылись на автомобиле. В Махачкале атаковали один из постов ДПС и еще одну церковь. Известно о 15 погибших сотрудниках правоохранительных органов. Также были убиты несколько мирных граждан, в том числе священник.

В республике объявлен режим контртеррористической операции и план «Перехват» для поимки злоумышленников. Нейтрализовано было пять боевиков. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Задержан глава Сергокалинского района Магомед Омаров, чиновник дает показания — двое его сыновей участвовали в атаках в Махачкале.

Ранее, писал 5-tv.ru, власти Кабардино-Балкарии усилили меры безопасности после теракта в Дагестане.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

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