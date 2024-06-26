Угроза безопасности: ВСУ уничтожили пост радиационного контроля Запорожской АЭС
ВСУ уничтожили пост радиационного контроля Запорожской АЭС
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
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О произошедшем уже уведомили и инспекторов МАГАТЭ.
Пост радиационного контроля Запорожской атомной электростанции, уничтоженный ВСУ, заменят и запустят в работу. Об этом сообщил директор станции.
Пост, по которому ударили украинские боевики, находится в Великой Знаменке, это примерно в 40 километрах от Энергодара. Специалисты развернули передвижную лабораторию и непрерывно следят за радиационной обстановкой. По данным последних замеров, уровень излучения не превышает естественных фоновых значений.
О произошедшем уже уведомили и инспекторов МАГАТЭ.
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