Сообщается о 40 пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута — Новороссийск
40 человек пострадали при сходе вагонов поезда Воркута — Новороссийск в Коми
Фото: соцсети
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Погибших, предварительно, нет.
Сорок человек, по предварительной информации, пострадали при сходе вагонов поезда Воркута — Новороссийск с рельсов в Коми. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Собеседник также отметил, что среди пострадавших, предварительно, пятеро находятся в тяжелом состоянии.
Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов сегодня в районе 19:30 по мск. В РЖД назвали предварительной причиной случившегося подмытые полота в результате обильных осадков.
Всего в поезде находились 232 человека.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает о порядка 70 пострадавших.
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