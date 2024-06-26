Сообщается о 40 пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута — Новороссийск

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 73 0

40 человек пострадали при сходе вагонов поезда Воркута — Новороссийск в Коми

Сообщается о 40 пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута — Новороссийск

Фото: соцсети

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Тема:
Крушение поезда в Коми

Погибших, предварительно, нет.

Сорок человек, по предварительной информации, пострадали при сходе вагонов поезда Воркута — Новороссийск с рельсов в Коми. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник также отметил, что среди пострадавших, предварительно, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов сегодня в районе 19:30 по мск. В РЖД назвали предварительной причиной случившегося подмытые полота в результате обильных осадков.

Всего в поезде находились 232 человека.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает о порядка 70 пострадавших.

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