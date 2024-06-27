Железнодорожники обнаружили еще один участок с размывом путей в Коми

Железнодорожники обнаружили еще один участок с размывом путей после схода пассажирского поезда Воркута — Новороссийск с рельсов в республике Коми. Неполадки находятся в 2,5 километре от места происшествия.

В связи с обнаружением нового размыва пять уцелевших вагонов из состава остановили. Пассажиров пересадят в дополнительный состав, который уже направили к потерпевшим, сообщили в пресс-службе РЖД.

Сход девяти вагонов поезда произошел около 19:30 по московскому времени. Известно, что в поезде находились 232 пассажира. По предварительным данным, погибших нет.

Как сообщили в Минздраве, пострадали 40 человек, состояние семерых из них, в том числе одного ребенка медики оценили как тяжелое.

В Интинской больнице уже готовы койки для приема пострадавших, все необходимые медикаменты есть в наличии. Также в городе развернули пункты временного размещения, где также можно будет получить медицинскую помощь.

В РЖД назвали предварительной причиной случившегося подмытые полотна в результате обильных осадков. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры эвакуации пострадавших после схода поезда в Коми.