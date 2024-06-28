«Это позор»: Трамп обвинил Байдена в превращении США в страну третьего мира

На дебатах Трамп обвинил Байдена в превращении США в страну третьего мира
Фото: Reuters / Brian Snyder
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Два кандидата в президенты сошлись в словесном поединке. Бывший глава государства использует «запрещенные приемы».
Соединенные Штаты утратили международный престиж и превратились в страну третьего мира. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп во время телевизионных дебатов с действующим американским лидером Джо Байденом. Именно Байден, по словам конкурента, уничтожает великое имя и статус государства.
Он также заявил, что нынешний глава создал рабочие места только для мигрантов, и это плохая работа. Кроме того, американцев и Штаты, в целом, убивает инфляция. Уважение, которым пользовался Вашингтон на мировой арене, рассеяно, а ситуацию Трамп считает катастрофой.
«Во всем мире нас не уважают как страну, мы похожи на страну третьего мира, и это позор», — заявил он.
Дональд Трамп выступает на публичных теледебатах с Джо Байденом. Незадолго до встречи в эфире экс-президент назвал соперника угрозой для существования Соединенных Штатов. А еще угрозой демократии и самой идее выживания и существования страны.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные противники уже набрали достаточно голосов на предварительных голосованиях, а почти все остальные кандидаты добровольно вышли из гонки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как букмекеры зарабатывают на дебатах Трампа и Байдена.
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