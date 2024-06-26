Ставки на кандидатов: букмекеры предлагают заработать на дебатах Байдена с Трампом
Букмекеры предлагают заработать на дебатах Байдена с Трампом
Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuri Gripas; 5-tv.ru
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Среди возможных событий, конечно же, падение действующего лидера США.
Предстоящие дебаты кандидатов в президенты США вызвали ажиотаж на букмекерском рынке! Заснет ли Джо Байден на дебатах с Дональдом Трампом и кто из них начнет перебивать и оскорблять оппонента первым?
Такие ставки принимает сейчас портал с доменом Карибских островов. Еще ставки принимают на то, что «Тиффани Трамп из всех родственников кандидатов упомянут первой».
Кроме того букмекеры предлагают заработать на предположении, что нынешний лидер Штатов точно обо что-нибудь споткнется. Тем временем в Вашингтоне свежий журнал Times с обложкой «Что будет, если победит Байден», не пользуется спросом. А вот аналогичный выпуск с его соперником Трампом — почти весь раскупили.
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