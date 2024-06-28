Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до возвращения в Белый дом

Экс-президент уверен, что если бы Владимир Путин уважал персону, стоящую во главе США, он бы не начал спецоперацию.
Фото: YouTube / CNN
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Бывший президент США Дональд Трамп продолжает дебаты с действующим лидером Джо Байденом и высказывается, в том числе, о ситуации на Украине. По мнению политика, если бы российский глава Владимир Путин уважал американского коллегу, он бы не начал спецоперацию.
Помимо критики Дональд Трамп предлагает и собственные усилия для урегулирования конфликта. Он заявил, что выдвинутые Путиным условия для прекращения огня и налаживания мира для него неприемлемы.
Трамп пообещал, что избавит мир от этого вооруженного конфликта еще до избрания и официального появления в Белом доме.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как букмекеры зарабатывают на дебатах Трампа и Байдена.
- 28 июн
- Колокольцев потребовал от ООН четкой и взвешенной оценки по обстрелу Севастополя
- 28 июн
- «Постоянно плакала»: Таисия Повалий вспомнила о гонениях и травле на Украине
- 28 июн
- Белоусов потребовал оперативно реагировать на провокации США над Черным морем
- 28 июн
- «Жесткие бои»: Эльман Пашаев раскрыл местоположение Алексея Блиновского
- 28 июн
- Экипаж БМП-3 уничтожил укрепрайон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 июн
- «Гиацинты» громят ВСУ на донецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 июн
- Трамп: Украина проигрывает в конфликте с Россией
- 28 июн
- Точным ударом: ВС РФ показали кадры уничтожения РСЗО HIMARS
- 27 июн
- «Мы не хотим»: Зеленский признал невозможность Украины противостоять России
- 27 июн
- На дне Черного моря обнаружили суббоеприпасы после атаки на Севастополь
Читайте также
44%
-2.85 90.99
-3.12
Нашли ошибку?