Экипаж Ка-52М ударил по противнику с воздуха. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 155 0

Опубликовано видео, как экипаж вертолета Ка-52М ударил по живой силе ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы продолжают достигать успехов в зоне спецоперации.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М ударил по «опорнику» и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Для атаки наши бойцы использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8, а также управляемые — «Вихрь».

После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. Экипаж получил от авиационного наводчика подтверждение об успешном поражении цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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