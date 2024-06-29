Экипаж Ка-52М ударил по противнику с воздуха. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как экипаж вертолета Ка-52М ударил по живой силе ВСУ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы продолжают достигать успехов в зоне спецоперации.
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М ударил по «опорнику» и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.
Для атаки наши бойцы использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8, а также управляемые — «Вихрь».
После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. Экипаж получил от авиационного наводчика подтверждение об успешном поражении цели.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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