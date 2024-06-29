«Проклятый старый дом!» — оркестр Cagmo оригинально исполнил легендарный хит на «Алых парусах»

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 1 263 0

Оркестр Cagmo оригинально исполнил легендарный хит на «Алых парусах»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2024

«Я ни в чем не откажу! Коль желаешь, — расскажу», — воплотили тайное желание гостей артисты вместе с театром «Трикстер».

На сцене Дворцовой площади Петербурга оркестр Cagmo исполнил хиты «Короля и шута» в неожиданной интерпретации. А также гости смогли восхититься прекрасным шоу артистов театра «Трикстер».

«Мне слишком тесно взаперти, и я мечтаю об одном: скорей свободу обрести, прогрызть свой ветхий старый дом, проклятый старый дом!» — прозвучали легендарные строчки из песни «Проклятый старый дом».

Исполнители выбрали черные костюмы, которые сочетались с неземными облачениями артистов театра. От постановки невозможно оторвать взгляд. Также артисты порадовали зрителей театральными решениями на песни «Лесник», «Кукла колдуна» и «Дурак и молния».

Но главный герой праздника впереди. А это, безусловно, белоснежный бриг «Россия», который сегодня проходит по новой траектории.

Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица IOWA показала спортивный класс на сцене «Алых парусов».

Тема:
Алые паруса 2024
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