«Проклятый старый дом!» — оркестр Cagmo оригинально исполнил легендарный хит на «Алых парусах»
Оркестр Cagmo оригинально исполнил легендарный хит на «Алых парусах»
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
«Я ни в чем не откажу! Коль желаешь, — расскажу», — воплотили тайное желание гостей артисты вместе с театром «Трикстер».
На сцене Дворцовой площади Петербурга оркестр Cagmo исполнил хиты «Короля и шута» в неожиданной интерпретации. А также гости смогли восхититься прекрасным шоу артистов театра «Трикстер».
«Мне слишком тесно взаперти, и я мечтаю об одном: скорей свободу обрести, прогрызть свой ветхий старый дом, проклятый старый дом!» — прозвучали легендарные строчки из песни «Проклятый старый дом».
Исполнители выбрали черные костюмы, которые сочетались с неземными облачениями артистов театра. От постановки невозможно оторвать взгляд. Также артисты порадовали зрителей театральными решениями на песни «Лесник», «Кукла колдуна» и «Дурак и молния».
Но главный герой праздника впереди. А это, безусловно, белоснежный бриг «Россия», который сегодня проходит по новой траектории.
Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица IOWA показала спортивный класс на сцене «Алых парусов».
- 29 июн
- «Направить энергию»: Тося Чайкина рассказала о своей миссии на «Алых парусах»
- 29 июн
- «Это так прекрасно!» — Чеботина пожелала выпускникам на «Алых парусах» влюбляться
- 29 июн
- Мечты должны сбываться! Алсу надеется спеть на сцене «Алых парусов» с дочкой
- 29 июн
- «Она смотрела»: Ваня Дмитриенко рассказал, кому посвятил свое выступление на «Алых парусах»
- 29 июн
- «Счастье, восторг, любовь»: выпускники назвали «Алые паруса» праздником ярких эмоций
- 29 июн
- «Наизусть»: Алсу счастлива, что выпускники пели хором ее песни на «Алых парусах»
- 29 июн
- «Вы сами все знаете»: хедлайнер «Алых парусов» МОТ пожелал выпускникам не слушать советы
- 29 июн
- Хедлайнер «Алых парусов» Мот пожелал выпускникам «замурашечной ночи»
- 29 июн
- Алсу на концерте «Алые паруса» исполнила душевную «Колыбельную Медведицы»
- 29 июн
- «Я не хочу сидеть дома!» — Тося Чайкина желает выпускникам больше путешествовать
Читайте также
57%
0.79 92.42
1.43
Нашли ошибку?