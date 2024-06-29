«Наизусть»: Алсу счастлива, что выпускники пели хором ее песни на «Алых парусах»

Певица была приятно удивлена, как ее приняла молодежь.

Знаменитая певица Алсу, этой ночью поразившая зрителей на концерте «Алые паруса», счастлива, что молодое поколение знает ее песни. Своими впечатлениями после выступления она поделилась с 5-tv.ru.

Как отметила артистка, ее композиции аудитория принимала прекрасно. Звезда невероятно рада, что смогла спеть для выпускников, только вступивших во взрослую жизнь.

«Меня прекрасно принимали сегодня. Все пели песни хором, наизусть. Была рада видеть эти глаза. Приятно, что даже молодое поколение тоже знает мои песни», — рассказала Алсу.

Она также подчеркнула, что всем сердцем любит Санкт-Петербург и «Алые паруса». Торжественное мероприятие исполнительница посетила не впервые.

Певица уверена: известное на весь мир шоу наполнено невероятной энергией. Сегодня у молодых людей большой праздник, а впереди их ждет огромное будущее.

Концерт на Дворцовой площади Северной столицы собрал выпускников со всей России и некоторых зарубежных стран. На шикарной сцене выступили Люся Чеботина, AMIRCHIK, МОТ и многие другие.

Шоу «Алые паруса» в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алсу на концерте «Алые паруса» исполнила душевную «Колыбельную Медведицы».