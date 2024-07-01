Непопулярный президент: Байден теряет союзников после неудачных дебатов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Axios: демократы начали дистанцироваться от Байдена из-за его провала на дебатах

Непопулярный президент: Байден теряет союзников после неудачных дебатов

Фото: Reuters / Brian Snyder

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Тема:
Выборы президента США 2024

Некоторые представители американской власти стараются избегать встречи с пока еще действующим главой Белого дома.

Члены Демократической партии, которые планируют баллотироваться на выборах в конгресс США в ноябре, начали дистанцироваться от действующего президента старны Джо Байдена. Это этом сообщило издание Axios.

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К примеру, один из представителей демократов-конгрессменов на условиях анонимности рассказал об «отчаянных попытках» избежать встречи с Байденом и даже его супругой Джилл.

«Я больше не хочу его здесь видеть», — заявил он.

Другой же собеседник издания и вовсе отметил, что его коллеги «истерят» из-за влияния Байдена на их перспективы избраться в Конгресс.

«Дистанцирование от непопулярного у президента — хорошо зарекомендовавшая себя стратегия во время избирательных кампаний в Конгресс, однако он имеет уникальную политическую уязвимость как самого старого президента в истории придала этой динамике новое измерение», — отметил автор материала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто может заменить Джо Байдена на выборах.

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