Непопулярный президент: Байден теряет союзников после неудачных дебатов

Axios: демократы начали дистанцироваться от Байдена из-за его провала на дебатах
Фото: Reuters / Brian Snyder
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Некоторые представители американской власти стараются избегать встречи с пока еще действующим главой Белого дома.
Члены Демократической партии, которые планируют баллотироваться на выборах в конгресс США в ноябре, начали дистанцироваться от действующего президента старны Джо Байдена. Это этом сообщило издание Axios.
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К примеру, один из представителей демократов-конгрессменов на условиях анонимности рассказал об «отчаянных попытках» избежать встречи с Байденом и даже его супругой Джилл.
«Я больше не хочу его здесь видеть», — заявил он.
Другой же собеседник издания и вовсе отметил, что его коллеги «истерят» из-за влияния Байдена на их перспективы избраться в Конгресс.
«Дистанцирование от непопулярного у президента — хорошо зарекомендовавшая себя стратегия во время избирательных кампаний в Конгресс, однако он имеет уникальную политическую уязвимость как самого старого президента в истории придала этой динамике новое измерение», — отметил автор материала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто может заменить Джо Байдена на выборах.
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