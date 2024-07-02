Самый знойный день за 130 лет: воздух в Москве прогрелся до 33 градусов

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Воздух в Москве 2 июля 2024 года прогрелся до 33 градусов

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Какие меры безопасности стоит соблюдать в этот период?

В Москве вторник может стать самым жарким днем на этой неделе и обновить рекорд более чем 130-летней давности. Ожидается до плюс 33 градусов.

В столице действует «оранжевый» — предпоследний — уровень погодной опасности. Медики напоминают жителям о мерах предосторожности: советуют пить больше воды и не оставаться надолго под палящим солнцем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как защитить квартиру от жары. Решить проблему с перегревом помогут светоотражающей пленки и шторы. Лучше светлых оттенков, которые отражают солнечные лучи. Также для охлаждения можно также периодически опрыскивать шторы холодной водой. Для южной стороны дома светопропускающие свойства такой пленки должны составлять 15–35%.

Также стоит минимизировать использование бытовых приборов, выделяющих тепло, чтобы поддержать комфортную температуру в помещении. Это поможет еще снизить нагрузку на электросеть и сохранить прохладу.

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