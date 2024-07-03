Чехлы с кулерами: как защитить смартфон от перегрева
IT-специалист Голицына: чехлы летом способствуют опасному нагреву смартфона
Фото: www.globallookpress.com / Stephen Simpson
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Летом высока вероятность испортить телефон из-за нарушения естественной теплоотдачи.
Летом в жаркую погоду бережно нужно относиться не только к себе, но и к своему телефону. Ведь при сильно высокой температуре смартфоны сильно нагреваются из-за нарушения естественной теплоотдачи, из-за чего могут поломаться. Как защитить свое устройство — рассказала изданию Газета.ру руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
Так, обязательно нужно оберегать смартфон от попадания прямых солнечных лучей. Например, если вы загораете на шезлонге, телефон лучше не оставлять под открытым небом. А если вы его используете, то правильнее делать перерывы или применять специальные аксессуары для охлаждения, например, чехлы-охладители с кулерами.
«Если такого чехла нет, лучше временно не использовать защитные аксессуары вообще, чтобы не усложнять естественный отвод тепла. Не закрывайте устройство тканями, плотными чехлами или другими предметами, которые могут затруднять циркуляцию воздуха вокруг смартфона», — отметила специалист.
Также ускоряют нагрев смартфона приложения, потребляющие много энергии, например, игры. Они оказывают высокую нагрузку на процессор и аккумулятор телефона.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как правильно утилизировать смартфон.
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