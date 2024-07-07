Несмотря на санкции: сколько компаний из США продолжают вести бизнес в России

Больше половины организаций не покинули российский рынок.

Больше половины американских компаний продолжают вести бизнес в России после февраля 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

До начала спецоперации на Украине в России всего было представлено минимум 659 американских компаний, работающих в разных сферах.

Преобладающая часть в IT и телекоме, таких 143, в промышленности — 129, еды и потребительских товаров — 104, развлечений, спорта и туризма — 68 и предоставляющих различные «поддерживающие» услуги — 51.

После февраля 2022 года в прежнем режиме ведут бизнес в России 159 организаций из США, еще 178 работают с изменениями — с приостановкой инвестиций или ограничением маркетинговой деятельности, либо же компании переключаются на поставки товаров через дистрибьюторов или меняют бренд. Всего таких 377.

При этом полностью ушли из России или перестали сотрудничать с российскими компаниями 322 американские организации. Это только 49% от общего числа.

Недружественные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что стране удается сохранять высокими экономические показатели, а Запад делает своими ограничениями плохо только себе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушедшие бренды из России готовы вернуться. Как объяснил экономист Михаил Беляев, российский рынок по-прежнему привлекателен для большинства зарубежных компаний. При этом граждане страны с готовностью примут обратно исчезнувшие из-за санкций товары и магазины.