«Ей там лучше»: дочь Заворотнюк рассказала о страданиях мамы в последние годы жизни

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14 804 0

Дочь Заворотнюк Анна: после смерти мама перестала мучаться

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Instagram* / anna_zavorotnyuk; 5-tv.ru

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Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк

Наследница актрисы впервые со дня смерти знаменитости вышла на связь и рассказала, как провела это время.

Дочка покойной актрисы Анастасии Заворотнюк вышла на связь с подписчиками в личном блоге и раскрыла некоторые детали жизни знаменитой мамы в последние годы. Анна рассказала, что звезде сериала «Моя прекрасная няня» было очень тяжело.

«Она очень сильно болела. Все эти пять лет были безумно тяжелыми, особенно последние несколько лет. И ей там действительно лучше», — сказала Анна.

Все 40 дней после смерти Анна не отходила от родных, поддерживая их в трудный период. Все это время семья Заворотнюк вспоминала актрису и радостные моменты с ней.

«Все эти 40 дней я проводила очень много времени с семьей, очень много вспоминали мамочку — наши общие радостные моменты. И я для себя, наверное, поняла одну очень правильную вещь, которая мне позволит как-то двигаться дальше — это то, что ей там легче и лучше», — добавила она.

В заключение она добавила, что с этого дня будет исполнять желание мамы, а Заворотнюк хотела бы сейчас видеть своих близких счастливыми.

«Мы, ее дети, должны быть ее продолжением, радовать, быть счастливыми, здоровыми и просто жить дальше. Выговорилась я вам», — подытожила дочь звезды.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни. В 2019-м у нее диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось.

Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую тайну Анастасии Заворотнюк удалось скрыть от любимой мамы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк
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