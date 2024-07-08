Рвало трубы и провода: Петербург приходит в себя после разгула мощного атлантического циклона

Стихия обрушилась на Северную столицу, лишив электричества жителей нескольких районов.

Разбросанный мусор, помятые автомобили и сорванные фасады — Петербург приходит в себя после мощного атлантического циклона. За считанные минуты ливень затопил дороги и тротуары, а порывистый ветер устроил настоящий погром, во дворах и на проезжую часть падали деревья, есть пострадавшие.

Из-за обрыва проводов без света остались порядка 15 тысяч жителей. Непогода нарушила и работу аэропорта Пулково. О последствиях разгула стихии рассказала корреспондент «Известий» Камилла Байчибаева.

Поваленное дерево в Ломоносовском районе Ленинградской области упало на машину, в которой находились два человека. Ветер срывал крыши домов, обломками одной из них придавило мужчину в Сланцевском районе. Они сейчас в больницах, двое — в тяжелом состоянии.

Рухнувшие под шквалистым ветром деревья стали причиной задержек семи пригородных поездов. Ураганом повредило высоковольтные линии. Почти пять тысяч жителей в 44 населенных пунктах остались без света. Обесточенными оказались дома в Гатчинском, Сланцевском, Лужском, Волосовском и Всеволожском районах.

В одно мгновение ясное небо заволокло черными грозовыми тучами, на землю хлынули мощные потоки воды. Циклон «Делия» принес с собой ливни, грозу и шквалистый ветер.

После ливня приступили к восстановлению линий уличного освещения. Все из-за того, что дерево не выдержало натиска стихии, рухнуло и оборвало провода. Тополь пришлось разрубить, чтобы он не преграждал проезд

Убытки подсчитывают владельцы помятых машин. Те, кто во время ливня оказались на дороге, не ехали, а буквально плыли. Затопило даже метро. Станцию «Площадь восстания» пришлось на время закрыть, ее залило настолько, что пройти было просто невозможно.

На севере города вода била одновременно сверху и снизу. Здесь подтопило канализацию, из-за чего прорвало трубу, там образовался фонтан высотой в десять метров. По данным петербургского «Водоканала», на некоторые районы города — Центральный, Калининский и Красногвардейский — обрушилась сразу треть от того, что обычно выпадает за месяц. Тут же утонули поземные паркинги, где не справилась дренажная система.

В одном из домов с начала лета крыша течет каждый раз, когда идет дождь. Капитальный ремонт кровли обещали закончить 6 июля. Не успели.

«Вон сколько воды налило в ведро. Мы собираем эту воду с шести часов вечера, как пошел сильный дождь», — говорит местная жительница Татьяна.

Влияние циклона «Делия» в Петербурге будет ощущаться еще в течение нескольких ближайших дней. Впрочем, столь мощных дождей и ветра уже не ожидается.