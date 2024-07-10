Штурмовики Су-25 ударили по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 158 0

Опубликовано видео, как Су-25 ВКС РФ ударили по опорному пункту ВСУ в зоне СВО

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Штурмовики Су-25 Военно-космических сил (ВКС) России нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту украинских нацистов в зоне ответственности группировки войск «Восток». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Экипажам самолетов поступила задача атаковать замаскированный укрепрайон противника, и она была выполнена на 100%. Нашим бойцам удалось нанести поражение живой силе и технике противника, ударив по «опорнику» ВСУ.

Полет прошел в штатном режиме. После нанесения поражения боевикам киевского режима, экипажи Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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Спецоперация
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